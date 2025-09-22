FOTOS + VIDEO – Cierre de estaciones y lenta frecuencia: las causas de los problemas en el Metro de Santiago que generaron caos vial

Cientos de personas se vieron forzadas a desplazarse a pie por la Alameda debido a la escasez de buses disponibles.

Metro de Santiago comunicó el cierre de varias estaciones en la Línea 1, lo que provocó una serie de inconvenientes entre los usuarios que desplazaban durante horas de esta mañana.

El hecho se registró poco después de las 06:30 horas, en el primer día laboral luego de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025.

Según lo informado, en una primera instancia, el servicio de Metro fue interrumpido en las siguientes estaciones:

Unión Latinoamericana

República

Los Héroes

La Moneda

Posterior a ello, a eso de las 06:45, se comunicó la suspensión de Estación Central y Universidad de Chile, ya que también presentaba problemas.

“Servicio suspendido entre Estación Central y U. de Chile.⁣ En superficie operan buses Apoyo Metro paralelos a L1 entre Estación Central y Baquedano.⁣⁣⁣⁣”, informaron desde la cuenta de X.

Ante la emergencia, se reforzó el transporte de superficie con más buses para mitigar el impacto en los traslados.

Debido a lo anterior, Red Movilidad informó que funcionan buses de apoyo entre Estación Central y Baquedano mediante los recorridos 210 – 345 – 385 – 404 – 510 – 516 – 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 – 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424.

Aun así, cientos de personas se vieron forzadas a desplazarse a pie por la Alameda debido a la escasez de buses disponibles.

Tras el colapso de las estaciones, a las 07:30 horas, Metro de Santiago informó que se logró normalizar el servicio en la Línea 1, luego de una falla que obligó a cerrar cuatro estaciones.

Sin embargo, a través de redes sociales, la empresa informó que “el restablecimiento del servicio no es inmediato y puede tardar algunos minutos más”.

Asimismo, a las 08:05, Metro informó que la Línea 2 también experimenta demoras en su frecuencia normal, y que “combinación Los Héroes se encuentra suspendida”.

Agencia Uno

Agencia Uno