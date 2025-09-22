Muerte en Mall Plaza Vespucio: contra quiénes es la querella que presentó la familia de la víctima

La querella presentada por la muerte del joven de 27 años en el mall es por el delito de homicidio calificado por ensañamiento.

“No descansaremos hasta que se haga justicia“, aseguró este lunes la familia de Rolando Maximiliano Segovia Cortés, tras confirmar que presentó una querella una semana después de la muerte del joven de 27 años en el estacionamiento del Mall Plaza Vespucio.

De acuerdo con lo precisado por los familiares de la víctima a través de un comunicado, se presentó la acción judicial por el delito de homicidio calificado por ensañamiento.

A través del mismo texto, la familia confirmó que a través de la querella buscarán que “se establezcan las máximas responsabilidades penales por este crimen que nos ha arrebatado a un hijo, hermano y ser querido de manera tan injusta y dolorosa”.

Contra quiénes es la querella por la muerte en el mall

Respecto de contra quiénes va dirigida la querella que interpusieron los familiares de Segovia Cortés, se precisó que apunta a todos quienes resulten responsables de su muerte en el estacionamiento del Mall Plaza Vespucio.

Al referirse al deceso del joven, el abogado de la familia, Sebastián Andrade, recalcó que “ha pasado una semana y todavía no tenemos ningún imputado, no tenemos ninguna formalización, no tenemos detenidos, no tenemos certezas“.

“Es más, la causa aún se encuentra en flagrancia, no ha pasado a la Fiscalía Local de la Florida“, apuntó a continuación.

Cabe recordar que la autopsia efectuada por el Servicio Médico Legal (SML) confirmó la semana pasada que la muerte del hombre ocurrida el lunes 15 de septiembre en el Mall Plaza Vespucio se debió a una estrangulación.