Muerte en Mall Plaza Vespucio: las medidas que tomó la empresa tras el informe del SML

Tras el informe del SML, el Mall Plaza Vespucio reiteró que le ofreció a la familia de la víctima la ayuda legal de un equipo especializado.

El Mall Plaza Vespucio confirmó que luego del informe del Servicio Médico Legal (SML) que determinó que el hombre que falleció en el estacionamiento del recinto murió por estrangulamiento, adoptó drásticas medidas.

En esa línea, la empresa emitió una nueva declaración, en la que planteó que “tal como ha sido desde que ocurrieron los hechos, hemos buscado en diferentes instancias y medios mantener el contacto con la familia afectada”.

Detalló a continuación que les “hemos ofrecido, además de contención y apoyo psicológico, la ayuda legal de un equipo especializado para lo que estimen necesario“.

Las medidas del Mall Plaza tras informe del SML

De acuerdo con lo manifestado por la empresa, luego de que el informe de la autopsia del SML determinó que el hombre murió por estrangulamiento determinó que “mientras dure el proceso de investigación, hemos decidido suspender el actual servicio de seguridad entregado en Mall Plaza Vespucio“.

Además, añadió que “Mall Plaza se encuentra estudiando las acciones legales que podría presentar en contra de todos quienes resulten responsables“.

Finalmente, reiteró “nuestra completa disposición a seguir colaborando con todas las instancias de la investigación en curso”.

Previamente, en otra declaración, la empresa recalcó que “nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan nuestros centros urbanos“.

En la ocasión agregó que “frente a los lamentables hechos sucedidos en Mall Plaza Vespucio, el pasado lunes 15 de septiembre, junto con empatizar con el dolor de la familia y cercanos de la víctima, queremos reiterar nuestro total compromiso con aclarar a cabalidad lo sucedido y poner a disposición de las autoridades pertinentes todos los antecedentes que estén a nuestro alcance y nuestra completa disposición a colaborar en la investigación”.