Todo lo que se sabe de la muerte de un joven en fonda tras disparo de funcionario de la PDI

Un adolescente de 17 años falleció en la madrugada del domingo tras ser baleado por un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba de franco en las inmediaciones de la Fiesta de la Chilenidad de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

El funcionario policial, oriundo de Arica y que se encontraba de vacaciones junto a su familia, utilizó su arma personal inscrita tras ser atacado con un arma blanca durante un confuso incidente que involucró una riña entre jóvenes.

El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, detalló que pasada la medianoche del sábado, el detective observó a dos sujetos que aparentemente seguían a otras personas con intención de agredirlas o robarles. Al identificarse verbalmente para detener la acción, uno de los individuos, armado con un cuchillo, se abalanzó sobre él y lo apuñaló en el hombro derecho.

“Él tiene un corte en uno de sus hombros y andaba con su arma personal, la cual utilizó disparando a esta persona para defenderse, provocándole la muerte en el lugar”, explicó el fiscal.

La Municipalidad de Puchuncaví informó que un grupo de jóvenes ingresó corriendo hacia el sector de estacionamientos, área no habilitada para el evento. En el lugar se originó una riña que incluyó daños a vehículos e incluso agresiones a emprendedores que descargaban mercadería para sus stands.

“Un funcionario de la Policía de Investigaciones, que se encontraba fuera de servicio, se identificó y procede, ante la comisión de un delito flagrante, haciendo uso de su arma”, señaló el comunicado municipal.

El detective se entregó voluntariamente a Carabineros tras los hechos y quedó detenido. Este domingo, el Juzgado de Garantía de Quintero amplió su detención por tres días, por lo que la formalización se realizará el próximo miércoles 24 de septiembre.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que el funcionario portaba su arma personal debidamente inscrita y que, según los protocolos, está autorizado para usarla en situaciones de flagrancia, incluso estando de franco.

El menor fallecido mantenía antecedentes policiales por diversos delitos, aunque no tenía órdenes de detención vigentes al momento del incidente. El joven fue trasladado por personal del SAMU al CESFAM de Puchuncaví, donde se confirmó su deceso cerca de las 01:30 horas.

La investigación

La Fiscalía dispuso diligencias especializadas a cargo de la sección OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) para realizar el levantamiento de evidencias y esclarecer completamente la dinámica de los hechos ocurridos en la madrugada del domingo.

El fiscal Pablo Bravo explicó que “se controló el día de hoy en el Juzgado de Garantía de Quintero, disponiéndose por parte de la Fiscalía diligencias por parte de la sección OS9 y Labocar de Carabineros” para determinar las circunstancias exactas del incidente.

La investigación buscará establecer si el uso del arma de fuego por parte del detective fue proporcional y justificado ante la agresión con arma blanca que sufrió, así como reconstruir la secuencia completa de eventos que llevaron al fatal desenlace en las inmediaciones de la Fiesta de la Chilenidad.