Quién es Jaime Gazmuri, el nuevo presidente del directorio de TVN

El Gobierno confirmó que el presidente Gabriel Boric nombró como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) a Jaime Gazmuri Mujica (PS), tras la bullada salida de Francisco Vidal el pasado 8 de septiembre.
El vínculo entre el ex embajador y el canal público no es ajeno, puesto que anteriormente ofició como director en 2019. Además, fue integrante del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) entre 2011 y 2013.
Jaime Gazmuri es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público.
Fue embajador de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador de la República por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.
Ante la llegada de Gazmuri a la estación emplazada en Bellavista 0990, el Gobierno agradeció “la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le desea el mayor éxito en sus nuevos desafíos”.
Jaime Gazmuri llega a TVN con la misión de mejorar las cifras que está obteniendo e impulsar el proyecto sobre financiamiento que aún se mantiene estancado en el Congreso. De no ser aprobado antes del fin de la administración de Boric, pasará a ser un tema para el próximo Gobierno.