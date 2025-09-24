Cardenal Chomalí y Multigremial Nacional se suman al pedido de SNA de regularizar inmigrantes

“Nos guste o no, los vamos a necesitar”, expuso el arzobispo de Santiago, mientras que el presidente de la Multigremial Nacional respaldó la idea, siempre y cuando “no tengan antecedentes penales”.

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, y la Multigremial Nacional, se mostraron a favor de la idea de regular migrantes ante la falta de mano de obra, luego de que se abriera el debate tras los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

“No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura, y por eso necesitamos a los inmigrantes“, fue parte de lo que dijo el presidente de los agricultores.

En este contexto, el cardenal Chomalí comenzó diciendo que “no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes en Chile, me parece que es muy miope”, ejemplificando con los diversos trabajos que a día de hoy desempeñan las personas extranjeras.

“Por un lado, los tenemos trabajando en los campos, los tenemos trabajando en miles de lugares, y los tenemos con papeles a medias, no con el pleno reconocimiento”, expuso, añadiendo que “eso a mí no me parece justo, me parece más bien hipócrita”.

“Aunque le duela a algunas personas, y yo comparto en ese sentido lo que dice Antonio Walker y otra gente del mundo empresarial, nos guste o no nos guste, los vamos a necesitar (a los migrantes). Porque en Chile la natalidad es baja, de aquí a 50 años más va a ser una población extremadamente envejecida”, complementó.

Multigremial Nacional pide regularizar migrantes sin antecedentes penales

Por su parte, la Multigremial Nacional también ve con buenos ojos el planteamiento de la SNA, cuya postura la dieron a conocer a través de un comunicado.

“Estamos de acuerdo en formalizar a aquellos extranjeros sin antecedentes que quieran aportar al país a través del trabajo. Hoy tenemos una realidad que no se resuelve con discursos, sino con pragmatismo. Formalizar significa proteger al trabajador, dar certeza a los empleadores y sumar al desarrollo productivo de Chile a miles de personas que hoy están en la informalidad”, sostuvo el presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett.

Siguiendo en esa línea, Swett respaldó a Walker con respecto a “formalizar y regularizar a todos los extranjeros que quieran trabajar y aportar al desarrollo de Chile, siempre que estos no tengan antecedentes penales”.

A lo que añadió: “La formalización con controles estrictos nos permite separar y dar certezas a toda la sociedad”.

Considerando lo anterior, la Multigremial Nacional realizó un llamado al Gobierno y al Congreso a revisar “con urgencia” este tipo de ideas, “subrayando que la migración laboral bien regulada puede transformarse en una oportunidad de crecimiento económico y social para el país“.

Sumado a ello, solicitó “garantizar la no competencia desleal con trabajadores chilenos y, al mismo tiempo, asegurar salarios y condiciones laborales equivalentes, fortaleciendo la economía formal y la estabilidad social”.