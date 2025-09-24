Caso Monsalve: por qué el abogado Providel fue citado como imputado ante la Fiscalía

La defensa del abogado de Manuel Monsalve solicitó la inhabilitación en el caso de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

El abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, acudió este miércoles a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como imputado en una causa por amenazas contra la denunciante del ex subsecretario del Interior.

El profesional de la Defensoría Penal Pública llegó al recinto alrededor de las tres de la tarde junto a su abogada, Marcela Araya, y permaneció allí menos de una hora, durante la cual guardó un silencio absoluto.

De acuerdo con lo expuesto por la defensora de Providel en la instancia, se le solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, la inhabilitación de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Al respecto, argumentó que “ellos son los mismos fiscales que están investigando la causa del señor Monsalve, donde mi representado, don Víctor Providel, es su contraparte“.

Posteriormente, la profesional dijo que “consideramos que esta solicitud va a ser aceptada por el Ministerio Público para garantizar la transparencia y la objetividad en esta investigación”.

El silencio del abogado de Manuel Monsalve

Al abordar la citación al abogado de Manuel Monsalve por amenazas contra la denunciante del ex subsecretario, la defensora penal pública de la zona Oriente aseveró que “no hemos encontrado ningún antecedente que dé cuenta que don Víctor Providel haya realizado hechos que sean constitutivos de delito“.

“Creemos que la persecución penal en su contra, claramente, atenta contra el derecho a la defensa y el derecho a un estado democrático“, añadió.

Respecto de la decisión de Providel de guardar silencio, Araya explicó que se debió a dos razones. “La primera, hasta que se resuelva la inhabilitación presentada ante el Ministerio Público”, mientras que la segunda es porque, “amparado en el secreto profesional, tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación, que están íntimamente relacionados con la causa del señor Monsalve“.

El abogado Víctor Providel fue acusado de participar en una coordinación junto a una ex pareja de la denunciante, Fernando Silva, y un amigo de este, Maximiliano Sepúlveda, para vender material audiovisual de ella a programas de televisión enfocados en farándula.