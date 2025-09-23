VIDEO – Los motivos del Pollo Valdivia para apoyar a Mayne-Nicholls a pesar de integrar lista oficialista

Juan Carlos Pollo Valdivia ya había adelantado que no apoyaría a Jeannette Jara, a pesar de competir con cupo DC.

Juan Carlos Pollo Valdivia confirmó que, pese a ir como candidato a diputado en un cupo de la Democracia Cristiana, no le dará su voto a la postulante que apoya la colectividad, Jeannette Jara, sino que al independiente Harold Mayne-Nicholls.

Tras calificarse como “un tipo de centro”, el periodista aseveró que si bien a veces lo marca “más la izquierda” o el “espíritu crítico que uno tiene”, también “hay cosas de la derecha que no tengo tabú en reconocer que son valiosas“.

En conversación con Radio Futuro, el conductor de televisión planteó a continuación que “hay un centro enorme que no está representado, enorme, que es el que le dijo que no a las dos propuestas constitucionales, y que apareció fuertemente con el tema del voto obligatorio, y ahora puede pasar algo similar”.

Pollo Valdivia explicó su voto por Harold Mayne-Nicholls

A continuación, manifestó que “hay mucha gente que se siente huérfana, que no tiene candidato (…) hoy, ser de centro es mucho más vanguardista que ocupar una posición de trinchera. No hay un representante de verdad de centro”, añadió.

En ese momento le preguntaron por Harold Mayne-Nicholls, a lo que Pollo Valdivia respondió que “me encanta”, y cuando le consultaron si le entregará su voto en noviembre, contestó: “Sí, por lo menos en primera vuelta“.

Entonces argumentó que “me parece un hombre de centro (…) es atípico, lo encuentro serio, no es grandilocuente, no es muy histriónico, y a veces eso le juega en contra“, precisó.

Descartó que el candidato independiente sea “fome”, y recalcó que, según él lo ve, “el político no tiene que ser entretenido“, concluyó.