Derrota de la Fiscalía: por qué fue suspendida la preparación del juicio oral del Caso Democracia Viva

La jueza María José Saavedra, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, acogió un recurso de nulidad en el Caso Democracia Viva, por lo que se suspendió la preparación que se estaba realizando para el juicio oral.

De acuerdo con lo informado, la decisión de la magistrada se refirió al hecho de que dicho tribunal decretó a inicios de septiembre la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días más, tras la solicitud del acusado Daniel Andrade.

Sin embargo, dicha resolución solamente incluyó a Andrade y no al resto de los acusados, entre los que están la desaforada diputada Catalina Pérez, la ex concejal Paz Fuica y el ex seremi Carlos Contreras.

Jueza reabrió investigación del Caso Democracia Viva

Lo anterior llevó a que la jueza María José Saavedra decidiera abrir nuevamente la investigación del Caso Democracia Viva, en esta oportunidad incluyendo a todos los acusados.

Según determinó el tribunal, “se resuelve acoger la incidencia de nulidad de todo lo obrado interpuesta con fecha 15 de septiembre de 2025 y se deja sin efecto la resolución de fecha 11 de septiembre de 2025, entendiendo que se reaperturó para todos los intervinientes, para la práctica de las diligencias específicas ordenadas en dicha audiencia, por lo que se procede anular todo lo obrado, retrotrayendo al estado de la resolución pronunciada con fecha 10 de septiembre de 2025“.

Además, la jueza ordenó que dicha nulidad tiene que extenderse “a la acusación particular, las adhesiones a la acusación y toda actuación posterior a la fecha 10 de septiembre de 2025, que diga relación al incidente de nulidad acogido”.

Con su decisión, la magistrada en la práctica dilató una vez más el avance en este caso que se inició en 2023, ya que por lo mismo se suspendió la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el día 29 de septiembre.