Qué se sabe de Christopher Barrientos, el TENS asesinado por una bala loca en La Pintana

El TENS fue asesinado por una bala loca cuando dos sujetos dispararon contra otro individuo en una calle de La Pintana.

Camino a su práctica se dirigía el estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) Christopher Barrientos, de 21 años, cuando murió tras ser alcanzado por una bala loca en el sector de General Arriagada con El Cabildo, en La Pintana.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía, el hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando dos delincuentes dispararon contra otro individuo y uno de los balazos impactó al estudiante.

Pese a que el joven fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, llegó al recinto hospitalario sin signos vitales, según confirmó el fiscal Omar Mérida, de la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Qué se sabe del TENS asesinado por la bala loca en La Pintana

Christopher Barrientos cursaba la carrera de TENS en Inacap y, de acuerdo con sus cercanos, amaba la profesión que estudiaba.

Estaba tan comprometido con su carrera, que incluso el año pasado participó en un video promocional en el que explicó las razones que tuvo para ingresar a estudiarla.

El TENS Christopher Barrientos era uno de tres hermanos, muy deportista y toda su vida vivió en La Pintana, donde estudió en un colegio que está cerca del lugar donde fue impactado por la bala loca.

Camila Meza, cuñada de la vícitima, reveló que “la familia está horrible, destruida. Era un niño joven que estaba terminando su técnico en enfermería y estaba haciendo su internado. De hecho, iba camino a terminar su internado”.

La mujer confirmó que debido a un problema administrativo en el hospital, se generó un retraso en su llegada al Servicio Médico Legal (SML) y, en consecuencia, en el proceso fúnebre.