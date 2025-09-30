Cómo el juez Ulloa se salvó de ser removido por la Corte Suprema: diputados preparan acusación constitucional

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago habría llegado a su cargo gracias a la influencia de Luis Hermosilla.

Este martes la Corte Suprema revisó el cuaderno de remoción en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien finalmente no fue destituido del Poder Judicial.

Lo anterior, debido a que no se alcanzó el quorum que exige la ley, por lo que el pleno rechazó la remoción del magistrado, quien se encuentra suspendido por eventuales vínculos con Luis Hermosilla.

Este procedimiento se inicio a raíz de los chats que sostuvo Ulloa con Hermosilla en el marco del Caso Audios, los cuales revelaron que habría filtrado resoluciones y habría solicitado ayuda para ser nombrado en el tribunal de alzada.

Bajo este contexto, la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, expresó que “en la audiencia de hoy, sometido el asunto a votación, no se alcanzó el quorum que exige la norma constitucional citada. Esto es, la mayoría de los componentes de esta Corte Suprema”.

A lo que añadió: “En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro sr. Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo”.

En dicha votación, ninguna opción se impuso, ya que siete ministros se manifestaron a favor de la remoción del juez Ulloa y siete votaron en contra.

Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Tras el empate en la votación del Pleno de la Corte Suprema, que terminó salvando al juez Antonio Ulloa, los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, anunciaron la presentación de una acusación constitucional.

“La señal de corrupción que hoy entrega el Poder Judicial es devastadora. Jueces que debieron inhabilitarse, por su cercanía o por haber manifestado opinión previa, eligieron salvar a Antonio Ulloa”, sostuvo el parlamentario.

“Hoy vimos cómo redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad. Por eso vamos a avanzar en una acusación constitucional contra el juez Ulloa y vamos a estudiar los supremos que pueden haber faltado a su deber de probidad”, aseguró.

La diputada Camila Musante (IND-PPD) también cuestionó la votación del máximo tribunal, señalando que es “una pésima señal de parte de la Corte Suprema que pese a que la evidencia dijo que filtró resoluciones, que promovió el ascenso de decenas de jueces y ministros, incluso manifestó su odio por otros jueces, el señor Ulloa continúe en el Poder Judicial”.