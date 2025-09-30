Los detalles del sumario al juez Ulloa por sus chats con Hermosilla que no bastaron para removerlo del Poder Judicial

La Corte Suprema abrió un sumario contra el juez Ulloa luego de que se filtraran sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.

El pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que no se alcanzara el quórum que exige la ley, tras el sumario que se abrió en su contra.

“En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo“, informó la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.

En enero pasado, el máximo tribunal del país abrió un sumario en contra del juez Ulloa, luego de que se filtraran las conversaciones que mantuvo el magistrado con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.

De acuerdo con lo indicado en el cuaderno de remoción en contra de Ulloa, en ese marco el juez habría cometido varias presuntas infracciones, como posible violación al deber de reserva, vulneración del deber de imparcialidad, posible actuar con falta de probidad y una eventual conducta impropia en designaciones.

Los detalles del sumario al juez Ulloa

El sumario contra el juez Antonio Ulloa quedó a cargo de la fiscal judicial Javiera González, la misma que instruyó el que terminó por costarle el puesto a la jueza Verónica Sabaj.

En el sumario de 432 páginas al que accedió el medio Reportea, se detallaron las declaraciones del magistrado. En la primera, Ulloa trató de explicar los chats con Hermosilla, en los que se constataron tanto su solicitud de ayuda a Hermosilla para influir en el nombramiento de jueces, ministros y fiscales, como la filtración de antecedentes internos al abogado penalista relativos a ternas y quinas para esos nombramientos. Aquello, además de resultados de sumarios e integración de salas.

A la vez, Ulloa descartó una animosidad contra el juez Urrutia e intentó descartar que tuviera una cercanía especial con el abogado Hermosilla, a la vez que dijo no recordar quién le envió los documentos que luego le filtró a Hermosilla, y enfatizó que dicha información ya no era secreta.

La segunda declaración del magistrado

Según se recoge en el cuaderno de remoción, en su segunda declaración Ulloa sostuvo que el único abogado con el que mantiene una relación estrecha es con Mario Vargas Cociña, “y que de la fundamentación de la cual se estima la estrecha familiaridad con el señor Hermosilla, informa que no la tiene, con el señor Donoso, tampoco la tiene, y con el señor Zaliasnik, que de los tres es al que más conoce, ya que lo conoció en el tiempo que fue relator”.

Respecto de los mensajes entre Sabaj y Hermosilla para evitar que el juez Urrutia viera una causa en la que aparecía el presidente Sebastián Piñera, Ulloa planteó que “la señora Sabaj tenía conversaciones con el señor Hermosilla sobre la causa de la recusación del señor Urrutia, lo sabe todo el mundo porque están transcritas las conversaciones, pero aclara que no formó parte de esa conversación en ningún momento“.

“Manifiesta que siempre se habla de los maridos engañados, entonces él, como marido engañado, se percató de que siendo el presidente de la sala, existían estas conversaciones entre la ministra Sabaj y el señor Hermosilla“, dice el sumario sobre las palabras de Ulloa.

Tras las dos declaraciones de Ulloa y las que realizaron varios relatores de la Corte de Santiago y del máximo tribunal del país, la fiscal González decidió acusar al magistrado de:

Contravención a la probidad, integridad, independencia, prudencia y reserva que se impone a toda persona que integre el Poder Judicial.

que se impone a toda persona que integre el Poder Judicial. Vulneración de la obligación legal de abstención de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley los jueces son llamados a fallar.

respecto de los negocios que por la ley los jueces son llamados a fallar. Transgresión de la obligación de privacidad que la ley impone a los jueces integrantes de las Cortes de Apelaciones.

Este martes 14 ministros de la corte votaron para definir el futuro de Ulloa y hubo un empate a siete, lo que, según la regla de quórum, no bastó para su expulsión del Poder Judicial.