Los factores que explican el descenso del desempleo en Chile en el trimestre junio-agosto 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este martes los datos más recientes con respecto a la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2025.

La cifra registró una baja de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo en 0,9%, menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Por otro lado, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

Las cifras de desempleo en Chile en hombres y mujeres en trimestre junio-agosto

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, registrando una baja de 0,5 pp. en un año. Lo anterior, producto del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados, en tanto, descendieron 6,0%.

Con respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, a raíz del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas. Las desocupadas aumentaron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%).

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas “creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos”, según señala el reporte del INE.

Por sector económico, actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), fueron los que más influyeron en la expansión de la población ocupada, en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%).

Informalidad laboral

Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en 12 meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales no presentaron variación, a raíz del incremento en las mujeres (0,3%) y la caída en los hombres (-0,3%).

En este marco, según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%). Por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las personas asalariadas privadas (7,3%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-3,4%).