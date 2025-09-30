Secciones
Los factores que explican el descenso del desempleo en Chile en el trimestre junio-agosto 2025

La cifra de desempleo registró una disminución de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.

Francisco Rosales

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este martes los datos más recientes con respecto a la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2025.

La cifra registró una baja de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo en 0,9%, menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Por otro lado, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

Las cifras de desempleo en Chile en hombres y mujeres en trimestre junio-agosto

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, registrando una baja de 0,5 pp. en un año. Lo anterior, producto del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados, en tanto, descendieron 6,0%.

Con respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, a raíz del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas. Las desocupadas aumentaron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%).

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas “creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos”, según señala el reporte del INE.

Por sector económico, actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), fueron los que más influyeron en la expansión de la población ocupada, en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%).

Informalidad laboral

Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en 12 meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales no presentaron variación, a raíz del incremento en las mujeres (0,3%) y la caída en los hombres (-0,3%).

En este marco, según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%). Por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las personas asalariadas privadas (7,3%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-3,4%).

