Quiénes son los miembros del Tren de Aragua extraditados desde EEUU: uno está involucrado en crimen de Ronald Ojeda

Los cinco delincuentes venezolanos extraditados a Chile desde Estados Unidos están vinculados a crímenes cometidos en distintas regiones.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Este martes llegó al Aeropuerto de Santiago el avión que trajo a cinco delincuentes venezolanos extraditados desde Estados Unidos a Chile, donde son indagados por diversos crímenes cometidos en cuatro regiones del país, entre ellos el asesinato de Ronald Ojeda.

En concreto, Edgar Javier Benítez Rubio, uno de los sujetos que llegó al país en el vuelo, está imputado por el secuestro con homicidio del ex teniente venezolano, ocurrido en febrero de 2024.

Tras ingresar al país, se trasladó a los cinco delincuentes desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con dirección a las dependencias del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la comuna de Pudahuel.

En ese lugar, todos ellos esperarán ser puestos a disposición der los tribunales, para ser formalizados por los delitos que se les imputan.

Quiénes son los otros cuatro delincuentes extraditados a Chile

Además de Edgar Benítez, el avión trajo a otros cuatro antisociales vinculados con el Tren de Aragua, entre ellos Jesús Alberto Golding Escalona, quien está acusado de trata de personas para la explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro.

Por su parte, Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero deberá responder ante la Fiscalía de Coquimbo por su vinculación con un homicidio calificado, y Miguel Eduardo Oyola Jiménez está acusado de secuestro extorsivo y asociación ilícita por parte de la Fiscalía de Tarapacá.

El último de los cinco delincuentes venezolanos extraditados desde EEUU a Chile es Gregoris José Cortez Fernández, quien está acusado de homicidio calificado por la Fiscalía del Biobío.

