Por qué La Moneda no ha declarado al Cartel de los Soles como organización terrorista

Hasta ahora el Gobierno no ha seguido los pasos de Argentina, Paraguay y Ecuador.

La Moneda evitó sumarse a la decisión de diversos gobiernos de la región, como Argentina, Paraguay y Ecuador, de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, la que según Estados Unidos sería liderada por Nicolás Maduro.

Según la Casa Blanca, la supuesta agrupación criminal estaría integrada por funcionarios públicos de Venezuela, centrada en operaciones como lavado de dinero de grupos como el Tren de Aragua y el narcotráfico.

El primero en tomar esta decisión fue Daniel Noboa de Ecuador, el pasado 14 de agosto, seguido por Santiago Peña de Paraguay el 23 de agosto y el último en calificar al Cartel de los Soles como “organización terrorista internacional” fue Javier Milei.

Por contrapartida, Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que “el Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Consultada por la postura de Chile al respecto, la vocera Camila Vallejo declaró que “nosotros somos respetuosos de nuestra política internacional y de los estándares internacionales que se fijan en estas materias, y por lo tanto, las calificaciones de ese tipo no son establecidas unilateralmente”.

Ante la insistencia de la prensa, Vallejo reiteró que “las calificaciones no son unilaterales. Las calificaciones respecto al terrorismo o ese tipo de crímenes que son graves, uno no lo fija unilateralmente como presidente o como gobierno”.

No obstante, la ministra Camila Vallejo recalcó el compromiso del Gobierno “atendiendo a que la región, en América Latina y en el mundo, pero particularmente nuestra región, está generando un flagelo el narcotráfico, el crimen organizado, es que para enfrentarlo hay una estrategia efectiva que es el trabajo multilateral”.

“Eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en Chile, dar con el sicario del Rey de Meiggs. Porque ha habido coordinación de las policías, tanto con la Interpol como las policías de otros países, los mandatarios de otros países. Así podemos enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, argumentó.