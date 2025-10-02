El argumento del CDE para negar a la Fiscalía los antecedentes de la causa civil contra el Gore RM

Esta decisión se suma a la que tomó el CDE en cuanto a no presentar una querella contra el gobernador Claudio Orrego por el caso Procultura.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó entregarle a la Fiscalía Nacional las carpetas con las investigaciones de las causas de acción civil contra la fundación ProCultura y el Gore de la Región Metropolitana, entre ellas la vinculada al gobernador Claudio Orrego.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público realizara varias solicitudes para acceder a las causas alojadas en el 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, en particular las caratuladas Fisco de Chile con Fundación ProCultura y Consejo de Defensa del Estado con Fundación ProCultura.

Al responder a las peticiones del Ministerio Público, el CDE planteó que “no escapará a su conocimiento que los asuntos sobre los que versa la petición inciden en juicios que se encuentran en actual conocimiento de los tribunales de justicia y, en tanto tal, dentro del ámbito de la defensa judicial del fisco de Chile y del servicio público demandado”, de acuerdo con lo informado por El Mercurio.

Por qué el CDE rechazó la petición de la Fiscalía sobre el Gore

En esa línea, añadió que “los antecedentes de respaldo, sustentos técnicos y jurídicos que se han considerado, y los estudios desarrollados por parte del CDE tanto para la elaboración de las demandas contra la fundación Procultura como para la defensa contra la demanda de la Aseguradora Porvenir SA, en su caso, se encuentran amparados por el secreto profesional de abogado“.

Tras recordar que la Corte Suprema ya determinó que “los antecedentes que maneja este servicio están cubiertos por el secreto profesional de los abogados”, resolvió que, “por lo tanto, se debe negar su acceso público y mantenerse en reserva, motivo por el cual no resulta procedente acceder a lo solicitado“.

En concreto, precisó que “el Consejo de Defensa del Estado no puede acceder al requerimiento, por afectar dicha información a la defensa judicial del fisco de Chile“.

Esta decisión se suma a la que tomó el CDE en cuanto a no presentar una querella contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por el caso Procultura, tras estimar que “no se observan conductas constitutivas de delito“.