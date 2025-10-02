Quién es Miguel Ángel Orellana, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

El nuevo jefe de la Fiscalía Supraterritorial tiene una experiencia de más de dos décadas en el Ministerio Público.

El abogado Miguel Ángel Orellana se transformó en el primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, tras ser nombrado en el cargo por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

De esta forma, Orellana encabezará la lucha contra el crimen organizado en el país desde la nueva fiscalía creada a través de la Ley N° 21.644, promulgada en febrero de 2024.

Según lo establecido en el cuerpo legal, la Fiscalía Supraterritorial de la que Orellana será el jefe a partir del 5 de enero de 2026 se abocará a las indagatorias en aquellos hechos en los que existan antecedentes de la participación de asociaciones criminales o en la medida en que se requiera una coordinación suprarregional o transnacional para el avance de la investigación.

Al referirse al nombramiento de Orellana, el fiscal Ángel Valencia manifestó que “con este nombramiento se inicia la instalación de una estructura inédita en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales“.

Quién es el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

El abogado Miguel Ángel Orellana es egresado de Derecho en la Universidad Andrés Bello y tiene un magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado.

El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial cuenta con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, periodo durante el cual adquirió gran experiencia liderando unidades enfocadas en áreas como tráfico de drogas, lavado de activos, delitos económicos, trata de personas y corrupción pública.

Al momento de ser nombrado en su nuevo cargo, Orellana se desempeñaba como fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y, entre otros casos, dirigía la causa contra el ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza.