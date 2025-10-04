Fiscalía pide 12 años de cárcel para Francisco Pulgar por violación y cierra investigación en medio de candidatura al Senado

La Fiscalía Regional del Maule presentó formalmente la acusación contra el desaforado diputado, quien se encuentra con arresto domiciliario total.

La Fiscalía Regional del Maule confirmó el cierre de la investigación y presentó la acusación en contra del desaforado diputado y actual candidato al Senado, Francisco Pulgar, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años.

En conversación con TVN, el fiscal Julio Contardo informó que “se cerró la investigación y se presentaron acusaciones en respecto del diputado por los mismos hechos que fueron formalizados, el delito de violación particularmente de menor de edad”.

Considerando lo anterior, el persecutor explicó que “en este caso, corresponde la etapa de preparación de juicio oral, que va a ser determinada por el tribunal, en la resolución que se requiera a esta acusación y posteriormente la realización del juicio oral. El tribunal tiene que fijar la audiencia de preparación, en los próximos meses”.

En este marco, Contardo expuso que Francisco Pulgar “se mantiene con las cautelares que se designaron por el Juzgado de Garantía (arresto domiciliario total) que han sido ratificadas por la Corte de Apelaciones. Esperamos que no se extiendan los plazos para la realización del juicio respectivo”.

La pena de cárcel que pide la Fiscalía contra el desaforado diputado Francisco Pulgar

La Fiscalía del Maule pidió una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio para Francisco Pulgar, más la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.

Teniendo en cuenta que la víctima es una menor de 14 años, el persecutor expuso que “solicitamos que se apliquen las penas accesorias del artículo 372 del Código Penal, esto es, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y a la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en su grado máximo, por el término de siete años y un día“.

Lo anterior, ocurre en plena carrera al Senado, luego de que Pulgar lograra reunir los patrocinios necesarios para inscribirse como candidato independiente por la Región del Maule ante el Servel.