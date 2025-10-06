La medida que se tomó contra la psicóloga que besó a un reo en cárcel de la Región del Biobío

Existían sospechas de que algo ocurría entre la psicóloga y el reo, por lo que se había ordenado una vigilancia especial.

Las autoridades del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío tomaron una dura medida contra una psicóloga que entrevistaba internos al interior del penal ubicado en esa región, luego de que la sorprendieran cuando besó a un reo.

La mujer, que realizaba su labor como asistente social, citó el pasado viernes a un hombre condenado por tráfico de drogas, y se reunió con él en un lugar en el que no estaban custodiados por efectivos de Gendarmería.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del penal de la Región del Biobío, para evitar miradas indiscretas, la mujer y su acompañante instalaron una plancha de madera en la ventana.

Pese a las medidas adoptadas por ambos, un gendarme observó cuando la psicóloga y el reo se besaban en el lugar.

La medida contra la psicóloga que besó al reo

“Esta situación es totalmente anormal y preocupante” y es necesario “tomar las medidas inmediatas para que esta persona no pueda continuar trabajando en ese lugar“, aseveró Benito Saravia, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios.

Indicó además que las autoridades del penal deben “realizar todas las investigaciones y posibles situaciones que pudieran haberse generado a través de esta relación. Acá se podría haber facilitado el ingreso de elementos prohibidos, se puede haber liberado información importante“, añadió en declaraciones que le entregó a Meganoticias.

Información preliminar entregada por el medio apunta que existían sospechas de que había algo entre la profesional y el interno, por lo que se había ordenado una vigilancia especial para acreditar la situación.

Según lo informado desde el penal, la psicóloga que besó al reo quedó con prohibición de acercarse al recinto penitenciario.