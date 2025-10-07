Tras perdonazo de la Suprema: los fundamentos de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Tras conocer la acusación constitucional contra el juez, la Corte Suprema pidió que que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes.

Un grupo de diputados del oficialismo presentó una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, a través de la cual se busca la remoción del juez.

El libelo lo presentaron varios parlamentarios encabezados por el legislador socialista Daniel Manouchehri, a raíz del intercambio de mensajes entre el magistrado y el abogado penalista Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.

Al juez Antonio Ulloa se le acusa de filtrar a Hermosilla varias resoluciones judiciales, además de discutir con él la promoción de jueces al interior del Poder Judicial.

“Esperamos que esto sea aprobado de manera unánime, porque la independencia y la imparcialidad de la justicia no reconoce color político“, manifestó la diputada Camila Musante (Ind-PPD).

“Si hoy presentamos esta acusación constitucional, es precisamente porque estamos convencidos de que la justicia no se puede prestar para funcionar como una red de favores, mucho menos del señor Hermosilla“, complementó.

Fundamentos de la acusación constitucional contra Antonio Ulloa

De acuerdo con lo manifestado por la diputada Javiera Morales (FA), la acusación constitucional se fundamenta en las infracciones a sus deberes que cometió el juez Antonio Ulloa.

“La acusación tiene tres capítulos, todos relacionados con la infracción a sus deberes, porque primero se infringe el deber de reserva. Está acreditado que el ministro Ulloa le entregaba información al abogado Hermosilla sobre causas que no habían sido notificadas al resto”, sostuvo Morales.

Añadió que a ello se suma el que no se inhabilitó “en múltiples causas, entre ellas algunas donde los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso eran parte de los juicios”.

“Finalmente, el tercer capítulo relata innumerables ocasiones en que el ministro Ulloa utilizó su poder para interceder en nombramientos dentro del Poder Judicial“, concluyó la parlamentaria.

Tras conocer la presentación de la acusación constitucional en contra del juez Ulloa, la Corte Suprema expresó que respeta la independencia de cada poder del Estado, pero exigió “reciprocidad” en el trato.

La vocera del Poder Judicial, la ministra de la Suprema Gloria Ana Chevesich, manifestó que “eso no significa que haya un buen trato, un buen ambiente, una buena disposición, que no haya un ataque frontal a determinados ministros, sino que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes“.