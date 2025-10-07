Caso Nabila Rifo: Justicia otorgó libertad condicional a Mauricio Ortega

Durante su brutal agresión, ocurrida en 2016 en Coyhaique, Región de Aysén, Mauricio Ortega le extrajo ambos ojos a Natalia Rifo.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique le otorgó la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado inicialmente a 26 años de cárcel por la agresión a su ex pareja, Nabila Rifo, aunque luego de una apelación la Corte Suprema la redujo a 18 años.

De esta forma, el sujeto que recibió la pena tras ser enjuiciado por los delitos de lesiones graves, gravísimas y femicidio frustrado, alcanzó a estar poco más de nueve años tras las rejas.

La razón de la libertad condicional para el agresor de Nabila Rifo

El agresor de Nabila Rifo integraba una lista de 35 internos en penales de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde, cuyas peticiones de libertad condicional fueron analizadas por la respectiva comisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

De ese total, Mauricio Ortega y otros 23 internos de la cárcel de Puerto Aysén recibieron el beneficio de la libertad condicional.

El dictamen del tribunal de alzada indicó que “se ha resuelto conceder el beneficio de libertad condicional a los internos que se indican, de las unidades penales que se señalan, con cédulas de identidad que se mencionan, para su control reglamentario en las localidades que se expresan”.

En el caso del agresor de Nabila Rifo, además de presentar una “conducta intachable” durante su permanencia en prisión, obtuvo una puntuación de 62,9 en el índice de compromiso delictual.