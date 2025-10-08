Caso Nabila Rifo: Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega

Pese a que Gendarmería emitió un informe negativo, la Corte resolvió otorgar la liberación condicional al agresor de Nabila Rifo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al fallo que otorgó la libertad condicional a Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el ataque contra su ex pareja, Nabila Rifo.

En un principio, el sujeto fue sentenciado en 2017 a 25 años de cárcel. Sin embargo, la Corte Suprema rebajó su pena luego de que desestimara el delito de femicidio frustrado.

Producto de lo anterior, se estableció la condena de 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, lo cual se suma a cuatro años por lesiones graves y 541 días por el delito de violación de morada.

En este contexto, Mauricio Ortega alcanzó a estar poco más de nueve años tras las rejas tras la brutal agresión que ejecutó contra Nabila Rifo el 2016 en Coyhaique, Región de Aysén, donde le extrajo ambos ojos.

Lo anterior, luego de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique revisara sus antecedentes penitenciarios y le otorgara la libertad condicional por “conducta intachable” y un puntaje e índice de compromiso delictual de 69,2, considerado “bajo”.

Esto, pese a que Gendarmería emitiera un “informe técnico desfavorable, cuyo carácter no es vinculante”.

Caso Nabila Rifa: Gobierno apelará al fallo que dejó con libertad condicional a Mauricio Ortega

En este marco, la ministra Antonia Orellana recalcó que “la nueva ley 21.675 precisamente nos ha permitido que casos como el de Mauricio Ortega contra Nabila Rifo tengan una calificación jurídica adecuada, que es femicidio frustrado”.

Siguiendo en esa línea, expuso que “lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe”.

Sumado a ello, comentó que “hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”.