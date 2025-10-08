Por chats con Karol Cariola: Ministerio del Trabajo abrió sumario contra director de la Tía Rica

El sumario contra Cristóbal Sepúlveda fue confirmado por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, confirmó que se inició un sumario contra el director de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, a raíz de los chats que mantuvo con la diputada Karol Cariola (PC), quien le pidió ayuda para recuperar una joyas.

De acuerdo con lo revelado por el Ministerio Público, a través de los chats la parlamentaria efectuó gestiones con Sepúlveda “para un sujeto no identificado a la fecha, con la finalidad de recuperar una serie de joyas de las cuales se desconoce como llegaron a esa institución“.

Al ser consultado sobre el tema, el ministro del Trabajo manifestó inicialmente que “solamente lo que conocemos es el tenor de esas conversaciones”.

“El día de hoy, a primera hora, instruimos una investigación sumaria para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades“, complementó en diálogo con T13.

Qué busca el sumario contra el director de la Tía Rica

Giorgio Boccardo manifestó a la vez que, “en la medida que se ha iniciado una investigación sumaria, es esa investigación sumaria la que tiene que determinar si efectivamente el tenor de esa conversación puede haber o no vulnerado algún tipo de actuar del director” de la Tía Rica.

El secretario de Estado también reveló que la cartera que encabeza está plenamente dispuesta a colaborar con el Ministerio Público “ante eventuales aristas penales“.

Según precisó el medio, Karol Cariola y Cristóbal Sepúlveda no solamente se comunicaron a través de chat, sino que también hablaron por teléfono, luego de que ella se presentó y le pidió una llamada.

Fue en ese contexto que el director de la Tía Rica le mandó a la parlamentaria fotos de las joyas que Cariola intentaba recuperar.

El mismo medio transcribió los chats que intercambiaron la diputada comunista y el director de la Dicrep el 3 de diciembre de 2024:

Cristóbal Sepúlveda: Hola Karol. buen día.

Cristóbal Sepúlveda: Ya.

Cristóbal Sepúlveda: Realizamos la revisión de las joyas que dejó este señor. Son Varias.

Cristóbal Sepúlveda: Te voy a compartir las fotos para ver si son esas.

Cristóbal Sepúlveda: Y luego te explico el proceso de cómo hacerlo, ya que hay que hacer un trámite legal, pero es relativamente fácil que lo concorde con mi jefe.

Karol Cariola: Perfecto.

Karol Cariola: Esas son las fotos.

Cristóbal Sepúlveda: Súper.

Cristóbal Sepúlveda: Esas son todas las joyas que al menos empeño con nosotros. Ya las separé. En la tarde te informo el mecanismo para poder entregárselas.

Karol Cariola: Súper. Te agradezco mucho.

Cristóbal Sepúlveda: De nada. Lo importante es que aún estaban porque ya iban a remate.