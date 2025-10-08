Van Klaveren confirma eliminación de beneficio escolar para hijos de diplomáticos: gremio insta a “rectificar” la medida

Más de un centenar de menores se verían afectados por la medida según la Adica, que expresó su “profunda preocupación y rechazo”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó la eliminación del beneficio escolar para los hijos de diplomáticos, una medida adoptada por el Gobierno que comenzará a regir a partir de 2026 y que ha generado críticas desde el gremio de funcionarios del Servicio Exterior.

“La verdad es que obviamente es una situación que lamentamos, porque creemos que es un beneficio absolutamente necesario“, señaló el canciller durante su intervención en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Senado. Asimismo, explicó que la decisión responde a las restricciones presupuestarias que afectan a todos los ministerios.

Sin embargo, Van Klaveren aclaró que en 2025 el beneficio “se va a aplicar, plenamente vigente, incluso con efecto retroactivo”.

Este subsidio, vigente desde 1997, cubre parte de los altos costos de escolarización que enfrentan los hijos de diplomáticos chilenos destinados en el extranjero, especialmente en países donde las barreras culturales, lingüísticas y educativas dificultan su acceso normal a sistemas locales.

La medida fue rechazada categóricamente por la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica), que a través de una declaración pública expresó su “profunda preocupación y rechazo“, advirtiendo que más de cien menores se verán directamente afectados.

“Garantizar la continuidad de su educación, en condiciones dignas y equivalentes a las que tendrían en su país de origen, es una necesidad“, afirmaron desde Adica. Además, añadieron que la eliminación del beneficio “afecta directamente el derecho a una educación digna y estable” y cuestionaron lo que consideran una contradicción por parte del Gobierno, que “promueve nuevas embajadas y designaciones políticas de embajadores con altos costos”, mientras recorta un apoyo que definen como “básico y necesario”.

El gremio diplomático anunció que recurrirá a todas las instancias legales, gremiales e institucionales disponibles para revertir la medida, emplazando directamente al presidente Gabriel Boric a “rectificar esta medida y honrar el compromiso del Estado con sus funcionarios”.