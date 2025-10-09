FOTOS Y VIDEOS – Así se lleva a cabo el desalojo de la toma Dignidad en La Florida

Con más de 300 funcionarios policiales se lleva a cabo el operativo, hasta ahora, de forma pacífica.

A primera hora comenzó el operativo que busca concretar el desalojo de la denominada toma Dignidad, en la comuna de La Florida.

Para llevar a cabo el procedimiento, más de 300 efectivos policiales llegaron al lugar, entre los que se encuentran funcionarios de Control de Orden Público (COP), OS7, Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

A ellos se sumó personal de Enel, quienes fueron los primeros en realizar trabajos en el lugar con las desconexiones eléctricas correspondientes.

Desde el Estadio Bicentenario de La Florida salieron diversas máquinas, como retroexcavadoras, con el fin de destruir las casas de material ligero en medio del desalojo de la toma Dignidad. Una vez que llegaron se registraron los primeros incidentes debido a que varios pobladores impidieron su ingreso.

Las autoridades han insistido en que uno de los motivos técnicos para llevara cabo el operativo es por el alto riesgo de aluvión e incendios, ya que el terreno fue declarado inhabitable.

En los últimos días, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, denunció que funcionarios de la Municipalidad recibieron amenazas de muerte a raíz del operativo por el desalojo de la toma Dignidad. Por lo mismo, presentaron una denuncia en Fiscalía y dejó en claro que esto no detendría el inminente procedimiento.

AGENCIA UNO.

