“¿Qué cosa sexual le puede ver a una tortura?”: la defensa de escritora que realizó taller a escolares con libros con violencia sexual explícita

El taller realizado en el Colegio Marista de Limache generó polémica por el contenido de los libros que se usaron con niños de quinto y sexto.

Limache nuevamente se ubica en el ojo del huracán luego de que la escritora Paula Bermúdez realizara un taller, por el Mes del Libro, dirigido a alumnos de quinto y sexto básico de un colegio, con textos de ficción que incluían escenas explícitas de violencia sexual.

Esto ocurrió en el Colegio Marista de la comuna ubicada en la Región de Valparaíso e incluía el libro El Defensor de la Fe de Jorge Baradit. Uno de los pasajes consigna: “A una le puse el cañón de la pistola en la vagina y disparé, a otra le metí un taladro por el ano y lo hice funcionar, a la hermana le corté los pezones con una tijera, le abrí el cráneo y eyaculé directo sobre su hipotálamo”.

“A esa otra le quemé los ojos para que no mirara a nadie más. A su prima le eché parafina, la encendí y la vi correr aullando por la calle. Tengo el sótano lleno de juguetes hechos con sus partes, algunas siguen vivas. Tengo un par de trofeos, no son más que eso: adornos. Lo tengo claro, las mujeres son la manera en que Dios castiga a quienes pecaron en vidas anteriores. Soy un santo con cuchillo, un cruzado con ametralladora, un defensor de la fe, alguien con los cojones suficientes para hacerles pagar por lo que hicieron. Estoy seguro de eso”, continuaba el texto.

Según consignó El Mercurio de Valparaíso, el director del Colegio Marista de Limache envió un comunicado a los apoderados a raíz de este taller con textos de violencia sexual explícita. Ahí explicó que “en el desarrollo de dicha actividad se abordaron contenidos que no se ajustaron a la edad de los estudiantes, generando inquietud e incomodidad“.

Por el impacto que podría haber generado en los escolares es que se ordenó un acompañamiento psicológico para ellos.

“Nos encontramos en proceso de indagación, con el fin de esclarecer lo ocurrido. Este proceso permitirá, además, determinar las eventuales responsabilidades de los adultos involucrados, de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad”, agregó.

“En ningún momento obligué a que leyeran ese texto”

Paulina Bermúdez, la escritora a cargo del polémico taller en el Colegio Marista de Limache, se defendió y explicó que “a mí me contactan como con un mes de anticipación de parte del Instituto Marista de Limache para realizar alguna actividad por el Mes del Libro. Para quinto y sexto básico escogí textos del proyecto Basta que es una antología liderada por Pía Barros, escritora nacional, con un comité editorial”.

En el detalle aseveró que el proyecto incluye Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, Basta, más de 100 hombres contra la violencia de género y Basta, más de 100 escritores o textos contra la violencia infantil. “Esas tres antologías fueron las que trabajamos. En total, todos los textos son más de 300“, indicó.

“Entonces, una persona se fija específicamente en el texto que aparece ahí de Jorge Baradit, que está antologado, por supuesto, que no todos los niños vieron, que no lo llevé con un carácter sexualizante, estábamos hablando de violencia. O sea, ¿qué cosa sexual le puedo ver a una tortura? No se puede”, cuestionó.

Bermúdez dejó en claro que “en ningún momento yo leí en voz alta ese texto, en ningún momento obligué a que leyeran ese texto, había solo cinco libros con ese texto en específico”. Aún así, reconoció que existe la posibilidad de que algún alumno lo haya leído.

Por último, reiteró que “esto es ficción. Lo que se llega a ver en la tele, en las noticias y en las redes, a lo que tienen acceso los niños y las niñas actualmente, es muchísimo más fuerte que lo que van a ver acá. Y los niños lo entendieron así, entendían muy bien la diferencia entre violencia intrafamiliar, bullying, violencia contra los niños, violencia en la calle”.