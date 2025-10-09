Uso de maquinaria pesada y zanjas: las acciones para evitar retomas en la toma Dignidad

La autoridad regional mencionó cuatro medidas concretas enfocadas en evitar eventuales retomas en la toma Dignidad, en La Florida

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, evaluó positivamente el desalojo realizado este jueves de la toma Dignidad, en la comuna de La Florida, a la vez que detalló cuáles serán las acciones que se realizarán para evitar que se realicen retomas en ese lugar.

La autoridad regional, que encabezó el operativo que llevó a cabo personal municipal con el apoyo de un amplio contingente de Carabineros, recordó que para el desalojo se contó con el trabajo coordinado entre el Serviu Metropolitano, la Seremi de Vivienda, la Seremi de Desarrollo Social y el municipio que lidera el alcalde Daniel Reyes.

“Después de largos meses de trabajo conjunto, fortalecimos el catastro de las familias, identificamos sus necesidades y generamos planes específicos de apoyo, incluidos subsidios de arriendo para quienes cumplen con los requisitos y sin saltarse la fila. Todo esto nos permitió iniciar la fase de demolición conforme a la planificación“, detalló el delegado Durán.

Indicó que, si bien en un inicio se habló de un plazo de seis días para completar el desalojo, “la colaboración de la gran mayoría permitió acelerar el proceso”, por lo que podría culminar entre viernes y sábado.

Las acciones para evitar retomas en la toma Dignidad

Gonzalo Durán precisó que “una vez culminado el retiro, se procederá a la demolición completa de las viviendas, al retiro de los escombros y a la inhabilitación del terreno para evitar eventuales retomas” en la toma Dignidad.

En esa línea, la autoridad anunció que aquello se hará “por la vía de intervenirlo, imposibilitando que se pueda establecer una vivienda arriba, al generar una condición de irregularidad del terreno con zanjas y maquinaria pesada“.

Además, “en los primeros días vamos a estar con un servicio policial preventivo de manera permanente, incluida la noche. Y vamos a estar monitoreando con drones“, complementó.

Añadió que “también vamos a seguir haciendo operativos de control de identidad, con foco en la migración irregular con la PDI, de manera de impedir que se produzcan intentos de retoma y eventuales hechos delictuales”.