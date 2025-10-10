VIDEOS – El caso de la “monja” de TikTok que fue detenido en 2016 acusado de estafa y de ser falso sacerdote

La supuesta monja de TikTok se hace llamar Madre Teresa y a sus seguidores les pide donaciones para costear supuestos exámenes y tratamientos.

Nuevas acusaciones se conocieron este viernes contra Andrés Alfaro Araya, un sujeto que hace nueve años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por estafar a familias de Copiapó, tras prometerles el acceso a una vivienda, y al que ahora acusan de engañar a sus seguidores en TikTok tras presentarse como una monja de nombre Madre Teresa y pedirles dinero para costear supuestos exámenes y tratamientos por un tumor en el cerebro.

El caso de la supuesta religiosa lo dio a conocer el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, en el que se recordó que en 2016 se hacía pasar por un sacerdote llamado “Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta”.

En la actualidad, en cambio, la supuesta Madre Teresa aseguró integrar la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús, y vende objetos religiosos a través de su cuenta de Instagram.

Cuando CHV le preguntó si era Andrés, el involucrado en la estafa en Copiapó, aseguró que “no, yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja, tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que es una iglesia que está regulada por el Ministerio de Justicia“.

“Es fácil agarrarse de (lo que hice) hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente”, aseveró a continuación, y manifestó que “jamás he lucrado con el hábito, ese fue el pasado“.

El supuesto arzobispo al que hizo referencia la monja de TikTok sería Eugenio, quien en realidad sería su pareja y con quien viviría en Las Condes.

Por su parte, la Conferencia Episcopal afirmó a través de un comunicado que “no tiene antecedentes” sobre la supuesta Madre Teresa.

“Es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras, causando confusión y posibles perjuicios económicos“, añadió.

El modus operandi de la supuesta monja de TikTok

En contacto con CHV, una de sus supuestas víctimas de la supuesta monja, quien se identificó como Hugo, contó que “soy de Tierra del Fuego y nos contactamos con ella con mis dos hijitos por vía TikTok. Nos hicimos amigos (…) y en una sesión de live empezó con un tema de que tenía un tumor cerebral y que estaba rifando los rosarios que hacía“.

Dijo que con el afán de ayudarla compró siete boletos por mil pesos cada uno, pero además le donó $70 mil, pero que poco después comenzó a sospechar porque “me empezó a decir cosas como que era guapo, que cómo podía estar solo”.

Fue luego de revisar los comentarios de sus videos en la plataforma que notó que varias personas la acusaban de ser un falso sacerdote que estafó a personas en Copiapó.

Además de la supuesta rifa, la supuesta monja comparte videos en TikTok y, junto con hablar de Dios, pide donaciones en dinero para costear supuestos exámenes y tratamientos.

De hecho, en el diálogo que mantuvo con CHV aseveró que “mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar. Jamás he lucrado con el hábito, ese fue el pasado“.