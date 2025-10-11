Camila Flores por excarcelación de agresor de Nabila Rifo: “El Poder Judicial está actuando con una desconexión total de la realidad”

La parlamentaria calificó la situación como “una vergüenza nacional” y que se le “está fallando a Chile”.

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, llamó a “reformar a fondo” el Poder Judicial luego de la polémica liberación de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, afirmando que mantiene una “desconexión total” con la realidad y que “los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos“.

Ortega salió de la cárcel el martes, luego de concedérsele la libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La decisión causó controversia a nivel nacional debido a que el agresor —que luego de su brutal ataque dejó ciega a su ex pareja— no contaba con la recomendación de Gendarmería para ser liberado, debido a un informe que indicaba rasgos psicopáticos.

“Esto es una vergüenza nacional. El Poder Judicial está actuando con una desconexión total de la realidad que viven las víctimas chilenas. No puede ser que violadores y abusadores de niños con informes que dicen claramente que volverán a delinquir caminen libres por las calles”, afirmó la diputada Flores sobre el último incidente del caso de Nabila Rifo.

“Es inaceptable que quienes han destrozado vidas de mujeres y niños vuelvan a la calle gracias a decisiones judiciales incomprensibles. El Poder Judicial le está fallando a Chile: si no somos capaces de reformarlo a fondo, los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos. Basta de impunidad”, puntualizó la legisladora.

Los dichos de la diputada se dan además en el marco de las acusaciones contra el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) por no haber asignado una nueva abogada a Rifo tras haber destituido a la anterior, Beatriz Ramírez. Fue por ese motivo que las notificaciones del proceso en el que se discutía la liberación de Ortega nunca terminaron de llegar a la víctima.

En ese sentido, diversos parlamentarios RN han exigido la renuncia de la ministra del SernamEG, Antonia Orellana.