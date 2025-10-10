Caso Nabila Rifo: los argumentos de la oposición para exigir salida de la ministra Orellana

Parlamentarios de RN enviaron una carta al presidente Boric, solicitándole que le pida la renuncia inmediata a la ministra Antonia Orellana.

Luego de que la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Antonia Orellana, descartara que la Secretaría de Estado tuviera responsabilidad en la liberación de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, diputados de oposición exigieron la renuncia de la autoridad.

“¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso”, expresó la ministra a través de su cuenta de X.

“Y para comprobarlo basta revisar la ley vigente. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a las libertades condicionales? Y esta norma, además, fue actualizada y reforzada el año 2023. Por lo tanto, pasó hace poquito por el Congreso“, añadió Orellana.

“La ley dice que si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional, yo debo ser notificada. ¿Notificada de cualquier forma? No, tengo que ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio y lo declararon culpable“, complementó la autoridad.

Además, aseveró que, tras ser informados de la libertad del agresor de Nabila Rifo, “lo que hemos hecho es hacer todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad, informándole de todos los pasos en forma presencial. Y, en tercer lugar, también buscando todas las formas en que esto se pueda mejorar“.

Diputados de oposición exigen la renuncia de la ministra Orellana

Luego de los dichos de la ministra Antonia Orellana, parlamentarios de Renovación Nacional criticaron su labor y exigieron su renuncia.

En esa línea, desde la bancada de diputados de la colectividad enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, en la que solicitaron que le pida la renuncia inmediata a la ministra Orellana “y de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer, a fin de restablecer la confianza pública en instituciones que deberían ser ejemplo de coherencia, empatía y compromiso con las mujeres de Chile“.

En la misiva, los legisladores criticaron la ausencia de autocrítica de Orellana y plantearon que “la promesa de un gobierno feminista está, ciertamente, del todo desahuciada“.

En el texto, aseveraron también que la labor de la ministra ha sido “errática, ideologizada y carente de compromiso real con las mujeres chilenas, especialmente con aquellas que más necesitan del amparo del Estado”.

A la solicitud de renuncia de la ministra Antonia Orellana se sumaron las diputadas del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real.

“Este gobierno que se dice feminista terminó dejando en libertad por una negligencia al agresor de Nabila Rifo. Y llegó el momento en que ya no basta con una disculpa. Han sido demasiados los casos donde la ministra Orellana ha fallado a las mujeres que dice representar“, argumentó Sofía Cid.

En tanto, Catalina del Real planteó que “la liberación de un agresor, con las circunstancias que hemos visto, representa un fracaso sistemático del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres. Es fundamental que este tipo de errores no se repitan”, y eso comienza con la asunción de responsabilidades por parte de quienes están al mando”.