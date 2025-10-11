Delegación Presidencial: “Hemos logrado prácticamente el 100% del desalojo” de la toma Dignidad

Gonzalo Durán precisó que “se está realizando la última etapa de demolición -quedan muy pocas viviendas para aquello- y después viene la remoción de escombros”.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, y el alcalde Daniel Reyes, destacaron las labores de desalojo de la toma Dignidad en La Florida, que se inició el pasado jueves con un amplio despliegue policial.

Según las autoridades, 630 personas abandonaron el terreno, lo que se traduce en 194 familias, de las cuales 52 ya se acogieron al subsidio de arriendo por un año.

El delegado Durán planteó a radio Cooperativa que “hemos logrado prácticamente el 100 por ciento del desalojo”, apuntando que “se está realizando la última etapa de demolición -quedan muy pocas viviendas para aquello- y después viene la remoción de escombros”.

“Vamos a seguir trabajando colaborativamente a objeto de que el terreno quede completamente inhabilitado. Y al mismo tiempo, hemos comprometido, y así lo he conversado personalmente con las familias que quedan en la otra zona de la toma, que vamos a iniciar una conversación con la misma metodología, con la misma modalidad, a objeto de seguir avanzando en el desalojo programado de la totalidad de la toma”, puntualizó la autoridad.

Junto con ello, el delegado presidencial dejó en claro que revisarán los casos de las familias que tenían el subsidio habitacional y arrendaban sus viviendas a terceros, mientras ellos continuaban viviendo en la toma Dignidad.