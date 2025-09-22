VIDEO – ¿Quién se hace responsable?: cómo se escapó el mono encontrado en un operativo narco

El paradero del primate se desconoce desde el pasado 10 de septiembre y, a la fecha, nadie se hace responsable de lo ocurrido.

Un mono capuchino se encuentra perdido desde hace un par de semanas, luego de que fuera encontrado en medio de un operativo narco en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

La denuncia fue realizada en el matinal Contigo en la Mañana donde dieron cuenta del procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 10 de septiembre, en el que se logró desbaratar a un clan familiar que se dedicaba al tráfico de drogas.

En ese entonces se allanaron once viviendas en distintas comunas y fue en una de ellas donde se encontró al primate, el cual está prohibido tenerlo como mascota.

Elba Muñoz, fundadora del Centro de Rehabilitación Rescate Primates, afirmó que “nosotros deberíamos tener a ese mono que fue encontrado en Melipilla en un operativo de narcotráfico. Y resulta que ese mono está perdido, se escapó, y ni la PDI ni el SAG se hacen responsables. Si no se hacen responsables ellos, ¿quién?”.

Tras el procedimiento, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) se contactó con la mujer por el hallazgo del animal para que lo recibieran. Sin embargo, luego le informaron que el animal se había escapado.

“Nosotros esperamos y como pasa el tiempo, llamamos y nos dicen: No hay mono, se escapó“, le dijeron desde el SAG de Melipilla. “El mono nadie sabe dónde está, es como un chiste”, aseveró.

Para Muñoz, el primate, lo más probable, es que alguien lo haya atrapado o simplemente está muerto.