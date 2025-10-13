Boric invitó al Papa León XV a Chile: “Le recordé la visita de Juan Pablo II”

En la cita también abordaron temas como el caso Karadima y Barros, y el mandatario la calificó como “bonita y reflexiva”.

El presidente Gabriel Boric se reunió con el Papa León XV en el Vaticano, oportunidad en la que lo dejó invitado a visitar Chile, tal y como lo hizo anteriormente Juan Pablo II y Francisco.

En un punto de prensa tras esta especial cita, el mandatario aseguró que tuvieron una “bonita y reflexiva reunión”. Ahí, señaló que “yo no tengo el don de la fe, pero me siento convocado por lo que en esta exhortación pide, que es estar al servicio de los más desposeídos, vulnerables y pobres en todas las dimensiones”.

Respecto a la invitación que le extendió al pontífice, destacó el rol que jugó Juan Pablo II en 1987 y lo “importante que fue para Chile ese momento de encuentro”.

“Lo dejé invitado. No puedo asegurar nada, pero en nombre del Estado de Chile le planteé que es bienvenido“, dijo Boric sobre lo conversado con León XV.

En la conversación también abordaron otros temas. “Me mencionó específicamente el caso de Karadima y el caso de Barros, y cómo eso al papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile”, aseveró.

Respecto a los proyectos de aborto y eutanasia que impulsa el Gobierno, Boric aseguró que no lo “conversaron específicamente”, pero que “lo conversamos posteriormente con el cardenal, secretario de Estado”.

“Le planteé parte de la conversación que tuvimos con el cardenal Chomali, que acá podemos tener diferencias, son legítimas y respetamos la opinión de la Iglesia (…) ellos tienen otra opinión, eso es totalmente bienvenido“