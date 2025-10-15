Tenía el timbre malo: Justicia acepta justificación de Luis Hermosilla y seguirá en arresto domiciliario

La defensa de Luis Hermosilla argumentó que el imputado no atendió a Carabineros por problemas del citófono.

Este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se realizó una nueva revisión de medidas cautelares de Luis Hermosilla, quien es imputado por el mediático Caso Audios.

Esta audiencia la solicitó la Fiscalía Metropolitana Oriente, que acusó al abogado de incumplir el arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre, cuando personal de Carabineros acudieron a su domicilio para realizar el control de rigor, donde no obtuvieron respuesta al tocar el timbre. A pesar de ello, el tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla.

En esta instancia, el abogado defensor y hermano del imputado, Juan Pablo Hermosilla, aseguró que dicho incidente se debió a un problema del citófono, situación por la cual alegó que bajo “ninguna circunstancia” incumplió la medida cautelar.

Considerando lo anterior, el defensor pidió que Carabineros pueda contactar a Hermosilla vía telefónica cuando acudan a realizar los controles con la finalidad de evitar nuevos inconvenientes.

La Fiscalía aceptó esta propuesta, hecho por el cual finalmente optó por no solicitar un cambio de las medidas cautelares, lo que se ratificó con la resolución del tribunal.

Los cuestionamientos de Juan Pablo Hermosilla por juicios abreviados

Tras ello, Juan Pablo Hermosilla criticó que los otros imputados del caso puedan optar por juicios abreviados, a diferencia de su hermano: “Ustedes recordarán que se dijo originalmente que había una especie de crimen organizado acá, que Luis era el cerebro de esto, que esto eran delitos gravísimos. Uno de los fiscales dijo que se trataba del mayor caso de corrupción de la historia de Chile, etc”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Ustedes ven cómo el caso ha ido bajando y en este caso que era tan grave, que ameritaba que todo el mundo estuviera preso, resulta que ahora empiezan a aparecer juicios abreviados y empieza, en lenguaje no técnico, a desinflarse el caso”.

En esa línea, el abogado defensor sostuvo: “Hasta el momento lo único que se conoce es la versión que han dado los querellantes, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, pero nadie ha tenido la posibilidad de ponderar esos hechos con las pruebas y los antecedentes que nosotros sostenemos que desvirtúan los cargos”.