Caso Audios: Luis Hermosilla incumplió arresto domiciliario al no atender fiscalizaciones de Carabineros

Se trata de la primera vez que el abogado penalista no atiende la visita del personal policial desde junio.

Luis Hermosilla, abogado penalista, incumplió su arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre, según dio a conocer el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La resolución emitida el 12 de septiembre, por la magistrada Carolina Araya, fue comunicada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, los querellantes —incluyendo el CDE y SII— y a las defensas del Caso Audios.

Según dio a conocer el medio Está Pasando, el oficio 2018 de la 37º Comisaría de Carabineros de Vitacura aseguraba que personal policial concurrió al domicilio del abogado y, luego de varios intentos de fiscalización, no recibió respuesta.

“Con fecha 04 de septiembre de 2025, siendo las 16:19 horas, el Cabo 1ro Matías Jara Chinchón concurrió a fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario total del imputado antes nombrado, dejando la siguiente constancia ‘se toca en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos no atendiendo al personal’“, se lee en un documento firmado por el sargento 1° Alejandro Navarro Navarro y dado a conocer por BioBioChile.

Registros anteriores muestran que Hermosilla había cumplido con atender las visitas desde junio, mes en que se le concedió el arresto domiciliario tras permanecer más de 200 días en prisión preventiva. En dicha oportunidad, el cambio se justificó en su estado de salud, deteriorado por una pulmonía y una presión alta. De tal manera, la Corte determinó que su libertad no afectaría las diligencias en curso.

El abogado penalista se encuentra imputado dentro del Caso Audios por soborno, delitos tributarios y lavado de activos, en una disputa judicial que involucra a la empresa Factop y que ha derivado en condenas mediante juicios abreviados.

Con los nuevos antecedentes de incumplimiento por parte de Luis Hermosilla, la Fiscalía debe determinar si solicita o no un nuevo ajuste de la medida cautelar o si los querellantes solicitan una audiencia por el incumplimiento.