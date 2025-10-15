VIDEO – Angustiante búsqueda Jeremy Trujillo en Estación Central: revelan imágenes de niño desaparecido hace una semana

El registro, captado por una cámara de seguridad del terminal de buses San Borja, muestra al niño en compañía de la adulta.

Un revelador video se dio a conocer so en medio de la desaparición de Jeremy Trujillo, un niño de 10 años, que fue visto por última vez el pasado miércoles 8 de octubre en la comuna de Estación Central en la Región Metropolitana.

Linda, madre del niño, contó que le perdió el rastro después de que saliera de su departamento camino al Liceo Darío Salas, donde cursa quinto básico.

Ese día, Jeremy salió alrededor de las 7:30 de la mañana con dirección a su colegio, pero nunca llegó al establecimiento educacional.

Debido a lo anterior, la madre del menor compartió una posible explicación sobre lo ocurrido, sugiriendo que la abuela del niño podría habérselo llevado sin avisar a nadie.

En ese contexto, el programa Ver esta publicación en Instagram de Canal 13, dio a conocer un video exclusivo donde se ve a Jeremy Trujillo con un familiar, específicamente una tía materna.

El registro, captado por una cámara de seguridad del terminal de buses San Borja, muestra al niño en compañía de la adulta.

Ahí se puede observar al menor caminando tranquilamente al lado de la mujer, quien empuja un coche con un bebé. Según la madre de Jeremy, ambos habrían abordado un bus con destino a Arica.

“Mi mamá vivía conmigo y tuvimos una discusión hace dos semanas. Ella se fue de la casa, yo la acompañé al paradero. Creo que el papá puede estar detrás de esto, él vive en Perú, nunca he querido que Jeremy tenga contacto con el papá, pero es el único que puede costear los gastos”, afirmó.

De acuerdo al relato de Linda, es ella quien tiene las cédulas de identidad de su hijo, tanto la chilena como la peruana, por lo que se dificultaría un eventual traslado del niño al país vecino. “Para llevárselo tienen que haber salido por un paso no habilitado”.