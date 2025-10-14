Lleva 10 días desaparecida: familia de Krishna Aguilera sospecha de hombre con quien tuvo una cita

La familia sospecha de él, ya que apagó su celular tras decir que la dejó cerca de su casa.

La desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, una joven de 19 años, ha causado gran preocupación, luego de que se perdiera su rastro hace diez días tras asistir a una fiesta en una discoteca.

Krishna salió desde su hogar a las 03:00 de la mañana del 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana junto a un hombre de 45 años, a quien ya conocía, según relevó su hermana, Cristal a Chilevisión.

Según relataron, el sujeto aseguró haberla dejado cerca de las 5:00 a.m. en las inmediaciones de su domicilio, pero luego de entregar esa versión, apagó su teléfono y no volvió a dar señales.

En conversación con el programa Contigo en la Mañana, los cercanos a Krishna expresaron sus sospechas indicando que el hombre tiene antecedentes de relacionarse con menores de 20 años.

Además, revelaron un dato inquietante, ya que semanas antes de desaparecer, Krishna había manifestado miedo hacia él y pidió cambiarse de casa por seguridad, según relató su hermana.

“Ella me pidió, llorando, que saliéramos de donde estábamos viviendo, porque corría peligro por este sujeto“, declaró.

“Mi hermana cometió un error. Hizo algo que no debía haber hecho y que involucra a este sujeto”, dijo.

Contó que en una discusión a Krishna le quitaron el teléfono y una “información. Desde ahí cambió el comportamiento hacia mi hermana, no se hablaron en un mes, ahora la invitó a la discoteca y no se supo más de ella”, complementó la hermana de Krishna.

Es importante señalar que tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como la Fiscalía están a cargo de las diligencias del caso.

De hecho, la institución publicó en sus redes sociales una imagen de Krishna Aguilera, junto con detalles sobre su apariencia física y características morfológicas, con el objetivo de obtener información que ayude a dar con su paradero.