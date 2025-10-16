Caso Krishna Aguilera: fiscalía confirma que detenido se niega a colaborar con la investigación

El fiscal regional de la zona Occidente, Marcos Pastén, indicó el hallazgo de evidencia en aparatos tecnológicos.

Tras la detención de Juan Beltrán, de 44 años, único detenido por la desaparición de Krishna Aguilera, una joven madre de 19 años, la fiscalía reveló que el sujeto no ha querido colaborar con la investigación.

El fiscal regional de la zona Occidente, Marcos Pastén, indicó que el individuo será formalizado por el delito de obstrucción a la justicia.

El detenido es “una persona que para nosotros es blanco de interés en esta investigación”, dijo el persecutor y “a nuestro juicio no ha colaborado con esta investigación”, aseveró el fiscal.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia de la joven, esta persona habría sido la última en verla con vida, luego de que ambos asistieran a una discoteca en el sector de Bellavista.

Según antecedentes recopilados por La Tercera, el sujeto ha entregado declaraciones inconsistentes, las cuales no coinciden con los registros obtenidos por la policía a través de cámaras de seguridad utilizadas para reconstruir los movimientos de Krishna Aguilera, quien aún se encuentra desaparecida.

Beltrán ha admitido que estuvo con ella, pero sostiene que no tiene ninguna relación con su desaparición.

Caso Krishna Aguilera: confirman hallazgo de evidencia

“Se han hecho innumerables diligencias destinadas a la ubicación de esta joven que se encuentra desaparecida. Logramos la detención de esta persona, logramos la incautación de evidencias para tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven“, añadió el fiscal Pastén.

“Las evidencias dicen relaciones con aparatos telefónicos y otras piezas que hemos logrado encontrar y que estamos periciando”, puntualizó.

El fiscal también habló sobre la principal línea de investigación que se está siguiendo en el caso. “Esto se trata de una desaparición de persona, no es de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que es una persona que ha sido desaparecida y esa es la línea de investigación que estamos trabajando”, afirmó.

Debido a lo anterior, “la Policía de Investigación ha dispuesto un equipo especial de alto nivel para la realización de estas diligencias. Nosotros hemos puesto dos fiscales, aparte del fiscal regional, a cargo de esta investigación. Y como les digo, estamos trabajando intensamente. Lo que nos preocupa ahora, y el principal objetivo nuestro, es encontrar a la persona desaparecida”, agregó.

Asimismo confirmó que Juan Beltrán fue trasladado a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.