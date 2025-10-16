VIDEO – Qué se sabe del único detenido por la desaparición de Krishna Aguilera

El hombre se resistió al momento de ser detenido y comenzó a gritar cuando los funcionarios lo interceptaron.

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a un hombre en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, una joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo en la Región Metropolitana.

El detenido fue identificado como Juan Beltrán, de 44 años, y fue trasladado durante la madrugada de este jueves a un cuartel de la PDI ubicado en Ñuñoa.

Según se puede ver en un video difundido por Mega, el hombre se resistió al momento de ser detenido y comenzó a gritar cuando los funcionarios lo interceptaron.

“¡Es mentira! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Que llegue el carro de la PDI y me voy!”, gritó en medio del procedimiento.

Previo a la detención, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, describió al sospechoso como “un hombre adulto, moreno, alto y que siempre anda con ropa oscura. La gente sabe lo que sucedió con mi hermana, porque él se lo comentó con muchas personas. Entonces, hay personas que han llegado a mí y anónimamente me han dicho cosas”.

Después afirmó que el detenido suele mantener relaciones con adolescentes y jóvenes, ya que “él sabía cómo envolver a estas niñas. Con dinero y con ropa que les compra. Ahora él está pololeando con una niña de 17 años. Él hace cosas ilegales, por eso que yo creo que anda arrancando”.

“Cuando supe que ella iba a salir con este sujeto, yo le dije (que no lo hiciera), tuvimos una discusión, pero ella es muy llevada a sus ideas”, lamentó la hermana mayor.