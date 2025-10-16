Error en cuentas de la luz: Contraloría confirmó auditoría a los procesos de la CNE

En el reporte de la CNE al que aludió la Contraloría, se admitió un error metodológico en la fijación de precios en las anteriores cuentas de la luz.

Tras el error en el cálculo del cobro de las cuentas de la luz detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Contraloría General de la República (CGR) confirmó este jueves el inicio de una auditoría de los procesos de la institución.

A través de su cuenta en X, la CGR informó que “en relación con los hechos de público conocimiento, relativos al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, la Contraloría General, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes“.

En el informe de la CNE al que aludió la Contraloría se incluyó una corrección, en la que admitió un error metodológico en la fijación de precios en las anteriores cuentas de la luz.

Error en cuentas de la luz provocó la caída de Pardow

De acuerdo con el reporte, la falla consistió “en la doble aplicación del IPC en períodos anteriores al calcular saldos de los mecanismos de estabilización, lo que encareció indebidamente las cuentas de luz de millones de chilenos“.

Según estableció el Informe Técnico Preliminar (ITP), la “inconsistencia metodológica” comenzó a aplicarse desde el año 2017.

Luego de que se conociera el ITP, el titular de Energía, Diego Pardow, aseveró que se buscará revertir lo ocurrido a partir de enero del 2026, a través de una rebaja del 2% en las cuentas de luz.

Sin embargo, este jueves la Presidencia de la República ratificó que el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de Pardow.

A través de un comunicado, explicó que “el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado“, detalló el texto.

Tras el alejamiento de Pardow, el mandatario nombró a Álvaro García Hurtado como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.