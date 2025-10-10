Contraloría: más de $160 millones para salud primaria en Calama se usaron en fiestas

La Contraloría General de la República dijo que buscará la restitución total de los recursos utilizados de manera irregular en Calama.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que detectó varias irregularidades en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, como el uso de $160 millones de pesos en fiestas, almuerzos y celebraciones entre 2021 y 2023.

De acuerdo con lo planteado por la CGR, ese monto fue asignado originalmente a la atención primaria de salud en esa ciudad de la Región de Antofagasta.

El Informe Final N°273 de 2025 del ente contralor en Antofagasta identificó gastos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud por un total de $134.384.530, no relacionados con los fines fijados en la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud.

En particular, el reporte de la CGR estableció que dichos recursos se usaron para pagar almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador y Fiestas Patrias, entre otras irregularidades.

Otras irregularidades detectadas por la Contraloría en Calama

Además, detectó que un monto de $28.203.000 no se emplearon en beneficio de los vecinos de la comuna, sino para pagar la cena de celebración Aniversario Atención Primera de Salud 2022.

Luego de que la CGR alertó del tema a la corporación, esta reintegró los montos cuestionados, pero el organismo detectó que dichos fondos provenían de una cuenta vinculada al área de educación, en lo que fue considerado una nueva irregularidad.

Por lo anterior, la Contraloría Regional de Antofagasta confirmó que hará el reparo correspondiente por los montos ($162.587.530), con el propósito de buscar la restitución total de los recursos, a la vez que envió todos los antecedentes al Ministerio Público.

Además, confirmó que se abrió un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta, tras constatar una falta de control en la supervisión de la corporación.