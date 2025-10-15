Error en cuentas de la luz: Pardow descarta renuncia y evita referirse a su responsabilidad política

Pardow recordó que su cargo “es de exclusiva confianza del presidente de la República”, tras rechazar que vaya a presentar su renuncia.

El ministro de Energía, Diego Pardow, descartó este miércoles presentar su renuncia al cargo, luego de que se conociera que un informe técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) alertó de un error que llevó a un aumento injustificado de las cuentas de luz.

Tras comparecer ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado se refirió a la acusación constitucional en su contra que anunció la Unión Demócrata Independiente (UDI), a la que se sumó el Partido Republicano.

“Yo soy muy respetuoso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados, por eso estoy aquí hoy y he venido en todas las oportunidades que he sido citado”, manifestó.

Luego planteó que “no me corresponde pronunciarme sobre el mérito de las distintas herramientas de fiscalización que tiene la Cámara“.

“Sí quisiera señalar que nosotros, como Poder Ejecutivo, estamos enfocados en implementar lo antes posible este cambio metodológico que permita que efectivamente en enero bajen las cuentas de la luz de los hogares y se corrija esta sobreestimación que ocurrió respecto de las diferencias de facturas”, añadió el ministro.

Pardow descartó presentar su renuncia

Consultado sobre la posibilidad de que presente su renuncia tras lo ocurrido, el ministro Pardow respondió que “a mí no me corresponde pronunciarme respecto de las solicitudes que, en función de sus atribuciones de fiscalización, hacen los diputados“.

“Mi cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República; es él el que tiene que determinar el mérito de aquello“, concluyó el secretario de Estado.