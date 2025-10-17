Incendio en bodega Kayser: testimonios claves eran falsos y descartan participación de agentes del Estado

Además, un informe del SML descartó la presencia de proyectiles en los cuerpos de los fallecidos.

Uno de los casos más emblemáticos del estallidos social fue el fatal incendio de la la bodega Kayser, ubicada en Renca, que se desató el 20 de octubre de 2019 y le costó la vida a Julián Pérez, Andrés Ponce, Manuel Muga, Luis Salas y Yoshua Osorio.

A casi seis años de este hecho, la Fiscalía Centro Norte se apresta a cerrar la investigación que arrojó una serie de conclusiones, entre las que destaca que las declaraciones de los llamados testigos claves resultaron ser falsas, además de descartarse la participación de agentes del Estado en la muerte de los involucrados.

Según detalla La Segunda, el fiscal José Morales cuenta con un informe de 500 páginas de la PDI, entre los que está el testimonio de Aarón Pacheco Hernández, de 29 años, quien según la policía civil “creó su propia historia de cómo habrían ocurrido los hechos el día 20 de octubre de 2019 sobre el incendio de las bodegas de la empresa Kayser“, además de contactar a la familia de Yoshua Osorio para asegurarles que el joven fue ingresado contra su voluntad al recinto.

Los falsos testimonios claves del incendio en bodega Kayser

Sin embargo, el testigo terminó reconociendo que “esto era mentira de mi parte, toda vez que, al haber sufrido discriminación por algunos bomberos de la 21ª Compañía de Renca, creía que la mejor forma de vengarme de ellos era contando esta historia falsa de lo que ocurrió al interior de Kayser”.

Pacheco dejó en claro que no estuvo presente “antes, durante ni después del incendio” y que su versión de que la PDI y Carabineros “habían torturado, golpeado y quemado a las personas que fallecieron en la Kayser” no era verídica.

“En alguna parte le dije a la mamá de Joshua que vi a su hijo vivo antes de morir y que algunos de los cuerpos presentaban disparos en el pecho y la cabeza. Bueno, todo esto también fue inventado por mí”, reconoció, pidiendo perdón por sus mentiras.

Otro testimonio considerado clave era el de Gustavo Brito López, quien aseveró que el incendio en la bodega Kayser y en un supermercado del sector fue iniciado por un carabinero, para posteriormente retractarse.

“Me arrepiento de lo que escribí, ya que no sé quién fue realmente, pero debido a que con anterioridad un funcionario de Carabineros me había golpeado, lo escribí como pensamiento de rabia, sin pensar lo que causaría“, declaró.

Junto con ello, se rechazó la tesis del supuesto robo de las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que la oficina resultó completamente consumida por las llamas.

En tanto, el Servicio Médico Legal descartó la presencia de proyectiles en los cuerpos de los fallecidos, apuntando que las lesiones que presentaban los restos fueron “posiblemente provocadas por el calor en la extremidad y también por un mal manejo en la manipulación del cuerpo”.