PDI convoca a familia de Krishna Aguilera tras hallazgo de ropa en operativo

En el marco de las indagatorias fue detenida una menor de edad que tendría una amistad con la joven desaparecida.

En el contexto de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años vista por última vez el pasado 4 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a sus padres con el objetivo de realizarles pruebas de ADN.

De acuerdo con información difundida por Mega, detectives acudieron al domicilio de los padres de la joven para obtener las muestras necesarias y así compararlas con restos biológicos encontrados durante las diligencias.

El procedimiento se realizó la PDI tras el hallazgo de presuntos restos biológicos en calle Pirineos, sector donde también se descubrió un punto de venta de drogas durante uno de los allanamientos.

Además, en el marco de las indagatorias, fue detenida una menor de edad, aunque su arresto estaría relacionado con una orden judicial pendiente y no tendría conexión directa con la desaparición de Krishna.

Sin embargo, según el mismo medio, se trataría de una persona cercana a la familia e incluso existirían antecedentes que indicarían que mantuvo una amistad con Krishna Aguilera en el pasado.

En el marco de la investigación, este jueves, la PDI detuvo a Juan Beltrán, de 44 años, con quien la mujer se trasladaba la noche en que se le perdió el rastro. Algunos domicilios asociados a este sujeto también fueron allanados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Krishna Aguilera salió esa noche rumbo a una discoteca. Tenía planeado encontrarse con el hombre detenido, con quien mantenía una relación ocasional. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Considerando este contexto, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, dijo que la causa se trabaja “no de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que de una persona que ha sido desaparecida”.