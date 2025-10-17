VIDEO – Cronología de las últimas horas de Krishna Aguilera antes de su desaparición

La joven estuvo con el detenido en un bar del sector de Bellavista. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Gran conmoción ha causado la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, una joven de 19 años y madre de una niña de 4, que fue vista por última vez el 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, luego de haber ido a un local nocturno.

En el marco de la investigación, este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Juan Beltrán, de 44 años, con quien la mujer se trasladaba la noche en que se le perdió el rastro. Algunos domicilios asociados a este sujeto también fueron allanados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Krishna salió esa noche rumbo a una discoteca. Tenía planeado encontrarse con el hombre detenido, con quien mantenía una relación ocasional. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

“Yo estuve como dos minutos con ella en el baño, estaba yo y una amiga. Entramos al baño y ya ella venía saliendo de una puerta (…) Yo me fijé que andaba con un crop blanco, sus pestañas, el pelo negro”, contó una testigo clave a Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Krishna en ese momento no se veía drogada, no se veía curada, ella estaba superfeliz. Ella no sospechaba nada, porque estaba muy feliz”, recordó la mujer.

Más adelante, la testigo contó que su amiga permaneció conversando con la joven, mientras ella se retiró un momento para ir a buscar a un amigo.

“Al momento que voy a avisarle a esa persona que vamos a ir a la disco, baja mi amiga con un hombre, que es el de la foto (el detenido)”, recordó.

“Había otro hombre más (con él), y después llegó otro hombre (el tercero), y ahí Krishna cambió su actitud y se puso muy nerviosa”, dijo.

Según su testimonio, Krishna Aguilera presentó al detenido como su tío. Además, precisó que “sí eran mayores de edad” los hombres que la acompañaban, y sobre uno de ellos dijo: “A uno le vimos cara de extranjero, que era el tercero”.

“Yo la vi en el baño como a las dos y algo o tres, y al ratito pasaron como 20 o 30 minutos, y ella sale con este caballero el grande, que igual era un poquito alto, y el extranjero (…) Y atrás sale ella con una chaqueta en la mano, una chaqueta negra y al lado sale con otro hombre”, contó.

“También anda la información que se vio a Krishna en otro bar, cerca de ahí, que la vieron muy mal, entonces nosotras pensamos que Krishna pasó primero donde estábamos nosotras y después se fue a la otra disco (…) Escuché que la vieron en La Facultad, creo que se llama (…) Ella era la única mujer”, concluyó.