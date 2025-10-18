Accidente del helicóptero Black Hawk: Delpiano actualizó estado de salud de los tripulantes

Anunció que es probable que el cuerpo del piloto fallecido en el hecho sea trasladado este fin de semana a Santiago.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, actualizó este sábado el estado de salud de los tres tripulantes que sobrevivieron al accidente del helicóptero Black Hawk en Campos de Hielo Sur, y confirmó que todos están fuera de riesgo vital en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (Fach).

De acuerdo con lo detallado por la autoridad, los heridos permanecen con lesiones de mediana gravedad y continúan siendo monitorizados por el personal médico del recinto asistencial.

“He tenido también la oportunidad de saludar a la familia de las personas que están aquí hospitalizadas. Ellos se encuentran bastante más tranquilos, están muy bien atendidos, con mucho cariño por parte de la Fuerza Aérea y por parte del personal que los atiende“, indicó la ministra de Defensa.

Respecto de los tripulantes que sobrevivieron al accidente del helicóptero Black Hawk, Adriana Delpiano manifestó que “he podido conversar con las tres personas. Los tres se encuentran de buen ánimo, pasaron buena noche y están siendo evaluados en términos de que cualquiera haya sido la situación que cada uno vivió, hay que despejar cualquier complejidad que pudiera haber“.

“Yo realmente felicito al hospital no solo por el apoyo humano, sino que también por el apoyo psicológico que están recibiendo las tres personas”, apuntó.

Las causas del accidente del helicóptero Black Hawk

Al abordar las causas del accidente del helicóptero Black Hawk, la secretaria de Estado manifestó que “hay dos líneas que están trabajándose”.

“En primer lugar, un sumario interno, pero también hay un sumario establecido por la justicia militar como tal para ver qué pudo suceder exactamente con un helicóptero que estaba en buen funcionamiento, con el cual fue parte incluso de lo que fue el viaje que hicimos a Colchane hace dos semanas con el Presidente”, complementó.

En la oportunidad, la secretaria de Estado anunció que es probable que el cuerpo del piloto fallecido en el hecho sea trasladado este fin de semana a Santiago.

“En este momento, todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo de la persona que falleció, el capitán que falleció, poder traerlo a Santiago“, detalló la ministra Delpiano.