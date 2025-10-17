Uno de los tripulantes falleció: encuentran helicóptero de la FACh en Campos de Hielo Sur

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) emitió un comunicado informando el hallazgo del helicóptero MH-60M Black Hawk con tres tripulantes vivos y uno muerto.

Durante la mañana de este viernes 17 de octubre, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo del helicóptero en Campos de Hielo Sur.

La institución por medio de un comunicado informó que “durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”.

Bajo este contexto, expusieron que “en estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR”.

Sumado a ello, manifestaron que la FACh “se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados. Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública. Por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

La desaparición del helicóptero Black Hawk de la FACh en Campos de Hielo Sur

La aeronave que se encontraba desaparecida desde este jueves formaba parte de la dotación del Grupo de Aviación N°9, la cual despegó desde Villa O’Higgins y su rastro se perdió en el sector del refugio Eduardo García Soto.

Tras perder comunicación con el helicóptero, se activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR). Este operativo de búsqueda que incluyó la participación de aviones, helicópteros y efectivos Parasar.