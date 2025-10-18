Kaiser compromete “comisión Piñera” en su eventual gobierno para “esclarecer” hechos del estallido social

“Nos están amenazando con que van a volver a hacer un 18-10 (…) No lo hagan porque si lo hacen, no pueden imaginarse lo pesada que se viene a la mano”, advirtió el candidato del PNL.

Este sábado el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, anunció que en un eventual gobierno, creará una “comisión de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” sobre los hechos ocurridos durante del estallido social el cual calificó nuevamente como “un golpe de Estado”.

“Cuando seamos gobierno, vamos a crear la Comisión Piñera de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (…) Esto con el propósito de reparar a las verdaderas víctimas de la insurrección, establecer responsabilidades y conocer la verdad completa sobre los hechos del 18-O”, señaló el candidato.

Kaiser sostuvo que esta comisión tendrá por objetivo esclarecer las fallas institucionales y políticas que permitieron la “persecución injusta de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden”, apuntando a quiénes se vieron afectados por las protestas violentas que se desarrollaron en octubre y noviembre de 2019.

Kaiser advierte “mano dura” ante posibilidad de nuevas protestas

“Es hora de que la izquierda y todo el sistema político asuman su responsabilidad por lo ocurrido. Chile necesita verdad y justicia, no impunidad ni manipulación histórica”, lanzó el candidato..

Desde el comando de Kaiser, señalaron que la “Comisión Piñera” (nombre con el que Kaiser busca rendir homenaje al ex Presidente Sebastián Piñera, quien enfrentó crisis institucional de 2019), “será una instancia independiente, con facultades de investigación, reparación y propuestas de reforma institucional, orientadas a garantizar que una insurrección de ese tipo no vuelva a repetirse jamás en el país”.

“Yo personalmente fui opositor a ese gobierno, pero creo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo una vez por todas en generar garantías de no repetición, de que no se va a volver a violentar la voluntad popular articulada a través de las elecciones la verdad es que entonces tenemos una situación muy, muy compleja hacia el futuro y la paz social, la paz nacional no se va a poder alcanzar y vamos a terminar en algún momento en una situación de violencia completamente descontrolada”, dijo Kaiser sobre la iniciativa.

Y concluyó: “Nos están amenazando con que van a volver a hacer un 18-10. Bueno, mi advertencia es la siguiente: No lo hagan porque si lo hacen, no pueden imaginarse lo pesada que se viene a la mano”.