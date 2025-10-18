No duró ni 24 horas: vandalizan Fuente Alemana recién restaurada y Desbordes anuncia “reja patrimonial”

El histórico monumento del Parque Forestal amaneció con rayados de protesta apenas un día después de ser entregado por Metro tras una millonaria restauración que eliminó los daños provocados en el estallido social

La Fuente Alemana del Parque Forestal amaneció este sábado con nuevos rayados, apenas 24 horas después de que Metro de Santiago la entregara completamente restaurada al municipio capitalino tras eliminar los daños causados durante el estallido social de 2019.

Tras el incidente, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció la instalación de lo que denominó una “reja patrimonial” para proteger el monumento durante las noches y en situaciones de manifestaciones.

“Esto es una reja lo suficientemente amplia para que la gente pueda entrar, disfrutar, tener una buena perspectiva del monumento, no una reja encima del monumento”, explicó el jefe comunal.

La obra, creada por el escultor alemán Gustav Eberlein, fue instalada en 1912 como regalo de la comunidad chileno-alemana por el centenario de la independencia nacional.

Gobernación compromete restauración constante

La restauración se enmarcó en los trabajos de mitigación de la Línea 7 del Metro y contempló la eliminación de grafitis, limpieza de elementos de bronce y granito, además de la recuperación de detalles ornamentales.

Por su parte, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, había destacado el viernes que el trabajo permitió que la obra luciera “prácticamente igual a como fue inaugurada”.

Respecto a la medida de protección al monumento, Desbordes detalló que la reja tendrá “un buen nivel estético” y será “concordante con la calidad del monumento”.

Además, anunció que el Gobierno Regional se comprometió a realizar una restauración constante durante al menos un año.

“Restauración significa que equipos especializados van a ir retirando, limpiando, reponiendo lo que sea necesario. No es una pintura sobre los grafitis, es restaurar el monumento”, precisó.

El municipio también está desarrollando una ordenanza que “sanciona de manera drástica a los autores de este tipo de hechos”, según informó el alcalde.

Por su parte, el gobernador regional Claudio Orrego calificó a los responsables como “vándalos” y señaló que “no tienen derecho a lesionar y vandalizar el patrimonio histórico y cultural de nuestra región”.

“No duró 24 horas y eso da cuenta que hay un grupo de antisociales que no entiende el respeto, que pide el respeto para ellos, pero ellos no son capaces de respetar lo que nos pertenece a todos”, sentenció Orrego.