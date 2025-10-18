Jara niega que el Gobierno validara violencia en el estallido y oposición le recuerda uso de polera del “matapacos”

La candidata del oficialismo replicó a Kast luego de que éste emplazara al Gobierno por haber “validado” la violencia del estallido.

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, rechazó las acusaciones de José Antonio Kast sobre que el gobierno habría validado la violencia durante el estallido social, generando múltiples reacciones desde la oposición.

El intercambio se produjo luego de que el candidato republicano acusara al oficialismo de legitimar actos violentos durante octubre de 2019. A lo que Jara respondió que era “falso” y argumentó que “la gente salió a protestar porque estaba aburrida de los abusos en pensiones y salud”.

“No, Kast miente. La verdad, Kast miente. Yo me he preguntado mucho por qué insisten en hacer creer o instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado, que fueron puros delincuentes. Me da la impresión que la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse”, cuestionó la abanderada.

Además, recordando las cifras entregadas por la Fiscalía a 6 años del estallido, Jara sostuvo que “lo que hay que hacer en vez de esconder el polvo debajo de la alfombra es hacerse cargo de los problemas que tenemos”.

Parlamentarios de oposición cuestionan a Jara

El jefe de bancada de diputados UDI Felipe Donoso afirmó que es “inaceptable que Jeannette Jara pretenda lavarse las manos frente a uno de los períodos más críticos que ha vivido nuestra democracia”. Mientras que la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) le recordó el momento en que “ocupó la polera del matapacos, sin embargo ahora intenta distanciarse de esa imagen”.

La fotografía de Jara con una polera que incluía la imagen volvió a circular en redes sociales. En julio, la candidata reconoció que fue “una tontera” y se arrepintió públicamente, explicando que fue un regalo de cumpleaños.